Изолированные в санатории алтайские вахтовики пожаловались на питание

15 Май 2020 2020-05-15T12:44:47+03:00

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Вернувшиеся из Якутии алтайские вахтовики пожаловались на маленький размер порций завтрака, обеда и ужина в обсерваторе на базе санатория “Сосновый бор”, пишет “Алтайская правда”.

Жалобу направили уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину. Он сообщил, что сейчас вопрос решен, люди, помещенные в двухнедельный карантин в осберваторе, наедаются. Претензий к сотрудникам санатория уже нет.

Напомним, вечером в воскресенье, 10 мая, в барнаульском аэропорту приземлился самолет, который доставил в Алтайский край первых сто вахтовиков, работающих в Якутии на Чаядинском месторождении. Их привезли на специальном рейсе.

Людей стали вывозить по решению Роспотребнадзора России. По данным ведомства, у рабочих отрицательный тест на коронавирус. На автобусах их доставили до обсерватора.

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ИСТОЧНИК KP.RU