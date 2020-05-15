Изолированные в санатории алтайские вахтовики пожаловались на питание
Вернувшиеся из Якутии алтайские вахтовики пожаловались на маленький размер порций завтрака, обеда и ужина в обсерваторе на базе санатория “Сосновый бор”, пишет “Алтайская правда”.
Жалобу направили уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину. Он сообщил, что сейчас вопрос решен, люди, помещенные в двухнедельный карантин в осберваторе, наедаются. Претензий к сотрудникам санатория уже нет.
Напомним, вечером в воскресенье, 10 мая, в барнаульском аэропорту приземлился самолет, который доставил в Алтайский край первых сто вахтовиков, работающих в Якутии на Чаядинском месторождении. Их привезли на специальном рейсе.
Людей стали вывозить по решению Роспотребнадзора России. По данным ведомства, у рабочих отрицательный тест на коронавирус. На автобусах их доставили до обсерватора.
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