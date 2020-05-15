2020-05-15T13:25:58+03:00
Общество

В Алтайском крае проверили, как дезинфицируют автобусы и такси

Транспорт обрабатывают с применением специальных хлорсодержащих растворов
САНТАЛОВ Константин
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В Алтайском крае проверили, как дезинфицируют автобусы и такси. Фото: минтранс Алтайского края.В Алтайском крае проверили, как дезинфицируют автобусы и такси. Фото: минтранс Алтайского края.
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Специалисты минтранса Алтайского края проверили качество санитарной обработки такси и автобусов, следующих по городским и региональным маршрутам, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты рассказали, что транспорт дезинфицируют с применением специальных хлорсодержащих растворов, протирают поручни и сиденья. Также в ходе инспекции сотрудники минтранса отметили наличие масок и перчаток.

В ведомстве сообщили, что такие проверки регулярно проводят работники ведомства, а также сотрудники Роспотребнадзора и администрации Барнаула.

Напомним, с 12 мая в Алтайском крае введен масочный режим. Многоразовые или одноразовые средства индивидуальной защиты органов дыхания следует носить, когда находитесь на остановках, в транспорте общего пользования, в том числе такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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