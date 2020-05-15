15 Май 2020 2020-05-15T11:59:18+03:00

На Алтае Toyota насмерть сбила пешехода. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

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В Республике Алтай вечером 14 мая автомобиль сбил пешехода. Мужчина скончался, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 22:10 часов в селе Майма, в районе дома № 44 на улице Ленина. 41-летний водитель Toyota Caldina сбил пешехода, 43-летнего местного жителя. Мужчина переходил проезжую часть не по пешеходному переходу.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Известно, что водитель Toyota был трезвый.

По факту ДТП проводят проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 14 мая в Алтайском крае столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб и два пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU