2020-05-15T11:59:18+03:00
Происшествия

На Алтае Toyota насмерть сбила пешехода

По факту ДТП проводят проверку
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
На Алтае Toyota насмерть сбила пешехода.На Алтае Toyota насмерть сбила пешехода.Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай
Изменить размер текста:

В Республике Алтай вечером 14 мая автомобиль сбил пешехода. Мужчина скончался, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 22:10 часов в селе Майма, в районе дома № 44 на улице Ленина. 41-летний водитель Toyota Caldina сбил пешехода, 43-летнего местного жителя. Мужчина переходил проезжую часть не по пешеходному переходу.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Известно, что водитель Toyota был трезвый.

По факту ДТП проводят проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 14 мая в Алтайском крае столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб и два пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае водитель Toyota погиб в жестком ДТП с фурой

Иномарка выехала на встречную полосу и произошло лобовое столкновение (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаулец представился почтальоном и надругался над 10-летним мальчиком
В Алтайском крае проверили, как дезинфицируют автобусы и такси
Барнаульцы пожаловались на заброшенный памятник Великой Отечественной войны
Изолированные в санатории алтайские вахтовики пожаловались на питание
На Алтае Toyota насмерть сбила пешехода
ВТБ предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты
Жителя Алтая обманули на 137 тысяч рублей при получении кредита
Госдума окончательно приняла законопроект «Единой России», совершенствующий деятельность СНТ
Аномальную жару прогнозируют в Алтайском крае
Выпускные в школе в Барнауле 2020: будут ли проходить и при каких условиях
Бывшего главного инженера алтайского завода "Модест" обвиняют в получении взятки
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 15 мая 2020 года составило 413
ЕГЭ и коронавирус в Барнауле: одиннадцатиклассники будут писать экзамены в масках
Отменят ли ОГЭ в Барнауле из-за коронавируса: ситуацию прокомментировал министр образования края Максим Костенко
В аэропорту Барнаула отменили часть рейсов до конца мая
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 15 мая 2020 года составило 847
На Алтае мужчина похитил у бывшей жены детское пособие и потратил деньги на ставки
Зечка устроила скандал в одной из тюрем Алтайского края
В Алтайском крае произошел серьезный пожар со взрывами газовых баллонов
На алтайской трассе произошло смертельное ДТП
Попытка продать шину обернулась для барнаульца кредитом на крупную сумму
Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Барнауле
В Алтайском крае водитель Toyota погиб в жестком ДТП с фурой
Последняя «партия» вахтовиков с Чаяндинского месторождения прибыла на Алтай
На Алтае с больными коронавирусом без симптомов проводят онлайн-консультации