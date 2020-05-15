Госдума окончательно приняла законопроект «Единой России», совершенствующий деятельность СНТ

15 Май 2020 2020-05-15T11:09:14+03:00

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По мнению барнаульского депутата, заместителя председателя Барнаульской городской Думы Сергея Струченко, принятые поправки позволят сформировать в регионе ответственные, финансово устойчивые садоводческие структуры

Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях законопроект «Единой России», направленный на совершенствование деятельности садовых некоммерческих товариществ. Закон позволит ускорить перевод товариществ на безналичные расчеты, пояснил член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук.

«Законопроектом предлагается передать полномочия по открытию и закрытию банковских счетов СНТ правлениям товариществ (как постоянным действующим коллективным исполнительным органам). Данное предложение имело под собой определенную цель – помочь нашим садоводам в канун садоводческого сезона весна-лето решить вопрос открытия банковских счетов для оплаты и целевых взносов», – пояснил парламентарий.

Он подчеркнул, что сегодня законодательством предусмотрена «прямая обязанность по внесению членских взносов только на расчетный счет, открытый СНТ в банках». «Сейчас, в условиях пандемии, непростой ситуации во всем мире и нашей стране, серьезная подушка продовольственной безопасности – это тот труд на земле, который наши садоводы показывают как пример и любви к земле своим детям», – отметил он.

По словам заместителя председателя Барнаульской городской Думы, члена фракции «Единая Россия» Сергея Струченко, в Барнауле многие садоводства уже работают как юрлица, что дает возможность садоводам вносит оплату через систему «Город». Однако принятие закона, наведет окончательный порядок в расчетах между членами садоводств и правлениями садоводческих товариществ.

- Закон позволит исключить возможные махинации с денежными средствами. К тому же конечно, отчетность по использованию средств, предусмотренная законом, будет способствовать благополучному финансовому состоянию наших садоводств, что в дальнейшем позволит сформировать ответственные, финансово устойчивые садоводческие структуры, - отметил Сергей Струченко.

ИСТОЧНИК KP.RU