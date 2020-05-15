2020-05-15T10:40:32+03:00
Общество

Аномальную жару прогнозируют в Алтайском крае

Воздух прогреется до +34 градусов
САНТАЛОВ Константин
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Солнце.Солнце.Фото: pixabay.com
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По данным алтайского ЦГМС, с 17 по 20 мая в регионе местами сохранится аномально жаркая погода. Максимальные температуры воздуха могут достигнуть отметки до +30...+34 градусов, сообщает ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве предупреждают, что аномальная жара может стать источником чрезвычайных ситуаций: возникновение очагов природных пожаров, гибель людей на водных объектах и другие происшествия.

Жителей региона просят быть предельно осторожными при обращении с огнем.

- Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Также постарайтесь избежать длительного нахождения на солнце, носите одежду светлых тонов, головные уборы, снизьте физические нагрузки и пейте больше воды, - отмечают в ведомстве.

Напомним, при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций нужно сообщать о них по телефону 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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