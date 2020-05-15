Главного инженера алтайского завода "Модест" обвиняют в получении взятки
Следователи предъявили обвинение в получении взятки главному инженеру акционерного общества «Модест», сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Получение должностным лицом взятки в крупном размере".
По данным следствия, с декабря 2014 по февраль 2019 года главный инженер предприятия получил взятку в размере более 560 тыс. рублей через посредника от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью Барнаула. Предполагается, что деньги предназначались для выбора именно этой организации в качестве поставщика комплектующих к инженерному оборудованию для нужд «Модеста».
Обвиняемого заключили под стражу. Правоохранители продолжают расследование.
Напомним, в 2019 году суд вынес приговор гендиректору молочного завода «Модест» Антониде Устиновой. Женщина получила 7,5 лет лишения свободы условно со штрафом в 2 млн рублей. Ее обвиняли в получении взятки в особо крупном размере.
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