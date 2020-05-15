2020-05-15T09:12:53+03:00
Общество

ЕГЭ и коронавирус в Барнауле: одиннадцатиклассники будут писать экзамены в масках

Точные даты экзаменов пока неизвестны
Татьяна ГЕЙНРИХ
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ЕГЭ по русскому и математике отменят.ЕГЭ по русскому и математике отменят.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Сроки проведения ЕГЭ в Алтайском крае повторно сдвинулись. Ранее сообщалось, что экзамены начнутся не раньше 8 июня. Теперь итоговую аттестацию перенесли еще на более поздний срок. Точные даты пока неизвестны. При любом раскладе экзамены пройдут в соответствии со строгими требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности.

– Каждый пункт будет подвержен жесткому контролю. На входе установят средства дезинфекции, сдающим измерят температур и выдадут маски. Предполагается рассадка учеников через парту в шахматном порядке, - рассказал министр образования Алтайского края Максим Костенко.

ЕГЭ по русскому и математике одиннадцатиклассники сдавать не будут. Оценки по этим предметам и выставят по текущей успеваемости. Для тех, кто планирует поступать в вузы, нужно будет сдать только дополнительные экзамены, которые учитываются при поступлении на конкретное направление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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