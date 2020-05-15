Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 15 мая 2020 года составило 413

15 Май 2020 2020-05-15T09:22:01+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 15 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 15 мая 2020 года увеличилось еще на 42 человека и составило 413.

Однако вместе с тем растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба за минувшие сутки в Алтайском крае число зараженных COVID-19 выросло на 38 человек. На 15 мая в регионе диагноз подтвержден у 847 человек, из них 108 – это дети.

Напомним, новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы: в Барнауле – 20 человек, Бийске – 6, Благовещенском районе – 3, Алейске – 2, Рубцовске – 1, Тальменском районе – 1, Славгороде – 1, Тюменцевском районе – 1, Бурлинском районе – 1, Курьинском районе – 1, Шипуновском районе – 1.

По данным на 15 мая, в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 50508 человек, под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 5623 человека (в том числе 9 иностранных граждан). Снято с меднаблюдения - 12608 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU