15 Май 2020 2020-05-15T08:42:47+03:00

Подробную информацию о расписании можно получить в справочной аэропорта

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По решению авиакомпаний в аэропорту Барнаула отменили часть рейсов до конца мая, сказано на сайте авиапредприятия “Алтай”.

Рейсы отменили по следующим датам:

- «Уральские авиалинии», рейсы U6651/652 - 14, 16 мая 2020 года; рейсы U6629/630 - 16, 18, 23 мая 2020 года; рейсы U6631/632 - 16, 19, 23, 26 мая 2020 года; рейсы U61333/1334 - 15, 18, 22, 25, 29 мая 2020 года.

- «Сибирь», рейсы S72601/2602 - 15, 17, 20 мая 2020 года.

- «Аэрофлот», рейсы SU1430/1431 - 14, 15, 17 мая 2020 года.

- «СиЛА», рейсы СЛ47/48 - 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 мая 2020 года.

- «КрасАвиа», рейсы ЭК83/84 - 16, 19, 23, 26 мая 2020 года.

- «ЮТэйр», рейсы ЮТ213/214 - 16, 23 мая 2020 года; рейсы ЮТ183/184 - 17, 20, 24 мая 2020 года.

- «ИрАэро», рейсы РД225/226 - 15, 22, 29 мая 2020 года; рейсы РД210/211 - 15, 22, 29 мая 2020 года;

Отметим, что подробную информацию о расписании можно получить в справочной аэропорта Барнаула по телефону +7 3852 543-009.

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ИСТОЧНИК KP.RU