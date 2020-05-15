На Алтае мужчина похитил у бывшей жены детское пособие и потратил деньги на ставки

15 Май 2020 2020-05-15T07:40:05+03:00

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В Барнауле в полицию обратилась 29-летняя горожанка. Она рассказала, что с ее банковской карты украли 80 тыс. рублей. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, сообщает региональное управление МВД.

Подозреваемым оказался оказался 31-летний бывший супруг потерпевшей. Полицейские установили, что подозреваемый похитил деньги, когда его бывшая жена находилась в больнице. На ее банковскую карту поступило детское пособие в размере 80 тыс. рублей, о чем и узнал задержанный.

-Зная пин-код код, он снял с карты супруги денежные средства и всю сумму потратил на спортивные состязания, - сообщают в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».

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ИСТОЧНИК KP.RU