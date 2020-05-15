2020-05-15T07:12:12+03:00
Происшествия

Зечка устроила скандал в одной из тюрем Алтайского края

Свою вину она признала, но от показаний отказалась
Анна СЕМИНА
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Женщина при свидетелях стала оскорблять сотрудника тюрьмы, за что теперь ответит в судеЖенщина при свидетелях стала оскорблять сотрудника тюрьмы, за что теперь ответит в судеФото: pixabay.com
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В одной из шипуновских тюрем Алтайского края заключенная устроила бунт.

Следствие установило, что инцидент произошел в январе этого года. Женщина, отбывающая наказание, в тот момент находилась в камере. Она должна была покинуть помещение для проведения технического осмотра, но отказалась.

- Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников администрации колонии, она стала высказывать в их адрес оскорбления и грубо выражаться, тем самым публично унижая честь и достоинство сотрудника УФСИН, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти, то есть публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

На этапе следствия осужденная свою вину признала, но от дачи показаний отказалась. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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