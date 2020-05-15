Зечка устроила скандал в одной из тюрем Алтайского края

15 Май 2020 2020-05-15T07:12:12+03:00

Женщина при свидетелях стала оскорблять сотрудника тюрьмы, за что теперь ответит в суде Фото: pixabay.com

Свою вину она признала, но от показаний отказалась

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В одной из шипуновских тюрем Алтайского края заключенная устроила бунт.

Следствие установило, что инцидент произошел в январе этого года. Женщина, отбывающая наказание, в тот момент находилась в камере. Она должна была покинуть помещение для проведения технического осмотра, но отказалась.

- Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников администрации колонии, она стала высказывать в их адрес оскорбления и грубо выражаться, тем самым публично унижая честь и достоинство сотрудника УФСИН, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти, то есть публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

На этапе следствия осужденная свою вину признала, но от дачи показаний отказалась. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU