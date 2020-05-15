В Алтайском крае произошел серьезный пожар со взрывами газовых баллонов

15 Май 2020 2020-05-15T07:00:24+03:00

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Вечером 14 мая в Тюменцево загорелись надворные постройки на улице Кирова. Пожар сопровождался взрывами газовых баллонов, была угроза рапрсоранения огня на жилой дом, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Через две минуты с момента вызова, первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия. В тот момент огонь полностью охватил надворные постройки на большой площади, была угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом.

- Угроза перехода огня была более чем реальная, погода очень сухая и ветер дул шквалистый. В горевших постройках хранились уголь, дрова, сено, температура была крайне высокой, подойти было трудно и риск для пожарных, конечно, был. Прежде всего, из дома была выведена пожилая женщина, из опасной зоны также эвакуировали два легковых автомобиля. В горевших постройках находились шесть газовых баллонов, три из них удалось вынести. Главная задача была - отстоять дом, не дать огню перекинуться дальше, - рассказал заместитель начальника 63 пожарно-спасательной части Алексей Долгодуш.

В Алтайском крае произошел серьезный пожар.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Тушение осложнялось большой пожарной загрузкой, а сам пожар сопровождался взрывами газовых баллонов. Благодаря оперативному наращиванию группировки совместными усилиями удалось не допустить дальнейшего распространение огня на соседние дома.

Для полной ликвидации открытого горения пожарным потребовалось менее часа. После этого провели проливку и разбор сгоревших конструкций до полного исключения тления и возможного возобновления возгорания.

В тушении участвовали 6 человек личного состава, использовали 3 автоцистерны. В результате происшествия огонь уничтожил надворные постройки. Пламя повредило веранду жилого дома. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

В Алтайском крае произошел серьезный пожар.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

По предварительной оценке специалистов, причиной случившегося стало несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ хозяином дома.

Отметим, что всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Алтайского края выезжали на тушение возгораний 44 раза, 6 из них в жилом секторе, почти во всех остальных случаях горела сухая трава или мусор. В тушении участвовали 247 человек личного состава и 80 единиц специальной пожарной техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU