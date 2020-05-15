2020-05-15T06:21:43+03:00
Происшествия

На алтайской трассе произошло смертельное ДТП

В результате аварии один человек погиб и два пострадали
САНТАЛОВ Константин
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Скорая помощь.Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Вечером 14 мая в Алтайском крае столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб и два пострадали, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 22:20 часов на 309 километре дороги А-322 «БарнаулРубцовск – граница с Республикой Казахстан».

По предварительной информации, 48-летний водитель Toyota Picnic ехал в сторону Рубцовска и нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Произошло столкновение с автомобилем УАЗ «Патриот». Этой машиной управлял 31-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Picnic скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель УАЗа и пассажир Toyota получили телесные повреждения различной степени тяжести. Им оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства этого ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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