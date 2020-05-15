Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Барнауле

15 Май 2020 2020-05-15T05:05:33+03:00

Сейчас проводят конкурс для подрядчиков

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В Барнауле разработают проекты по обустройству выделенных полос для движения общественного транспорта, сообщает мэрия.

Сейчас администрация города проводит конкурс на разработку проектной документации. Выделенные полосы планируют обустроить на таких участках, как проспект Строителей, проспект Ленина, Павловский тракт, улица Малахова.

Подрядчик должен провести обследование этих участков дорог, обосновать целесообразность организации выделенных полос движения маршрутных транспортных средств, разработать схему организации выделенных полос движения транспорта. Также нужно учитывать обеспечение приоритетного пропуска на перекрестках и другие условия.

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ИСТОЧНИК KP.RU