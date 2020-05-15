2020-05-15T05:05:33+03:00
Общество

Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Барнауле

Сейчас проводят конкурс для подрядчиков
САНТАЛОВ Константин
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Общественный транспорт.Общественный транспорт.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле разработают проекты по обустройству выделенных полос для движения общественного транспорта, сообщает мэрия.

Сейчас администрация города проводит конкурс на разработку проектной документации. Выделенные полосы планируют обустроить на таких участках, как проспект Строителей, проспект Ленина, Павловский тракт, улица Малахова.

Подрядчик должен провести обследование этих участков дорог, обосновать целесообразность организации выделенных полос движения маршрутных транспортных средств, разработать схему организации выделенных полос движения транспорта. Также нужно учитывать обеспечение приоритетного пропуска на перекрестках и другие условия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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