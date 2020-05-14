Последняя «партия» вахтовиков с Чаяндинского месторождения прибыла на Алтай

14 Май 2020 2020-05-14T16:58:49+03:00

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80 жителей Алтайского края, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, доставили на родину сегодня, 14 мая. Это была последняя группа наших земляков, у которых не был подтвержден коронавирус.

Как сообщили в региональном Оперштабе, с 8 мая авирейсами в Барнаул доставили 217 жителей региона. Всего на месторождении работает 269 человек из Алтайского края.

- 22 жителя края остались для дальнейшей работы на нефтегазоконденсатном месторождении. Еще 30 человек являются либо инфицированными, либо с еще не подтвержденным диагнозом. По решению главного санитарного врача России Анны Поповой, такие вахтовики должны дообследоваться и получить лечение в регионе по месту работы, - отметили в штабе.

Прибывших встретили специалисты Роспотребнадзора, полицейские и сотрудники министерства социальной защиты. По итогам обследования, все вахтовики здоровы. Их доставили на автобусах до обсерватора.

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ИСТОЧНИК KP.RU