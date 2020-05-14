14 Май 2020 2020-05-14T15:51:18+03:00

Покончивший с собой миллиардер успел оплатить ремонт в барнаульской гимназии Фото: Алтайский спорт

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Уроженец Барнаула, известный миллиардер Дмитрий Босов незадолго до своей смерти успел оплатить ремонт в городской гимназии №45. Напомним, мужчина, предположительно, покончил с собой в начале мая.

Ранее в гимназии был один зал, из-за чего полноценные уроки физкультуры было невозможно проводить, поэтому в заведении переоборудовали под зал слесарскую мастерскую. Как сообщает «Алтайский спорт», на деньги миллиардера, 3,7 млн рублей, был проведен ремонт спортзала и куплено спортивное оборудование. В начале мая работы были окончены, а оборудование (тренажёры, маты, баскетбольные щиты, легкоатлетические барьеры, мячи и др.) завезено.

По словам директора гимназии Ольги Гайн, в декабре прошлого года мужчина связался с заведением через своего помощника и предложил оказать помощь.

- Сейчас в полном объёме имеется всё оборудование для занятий лёгкой атлетикой, футболом, волейболом, баскетболом, фитнесом. В 45-й гимназии работают (конечно, не во время карантина!) соответствующие дополнительные секции, функционирует школьный спортивный клуб, - рассказала Ольга Гайн.

Справка КП

Дмитрий Босов окончил гимназию №45 с золотой медалью в 1985 году, потом поступил в МФТИ. 6 мая он, являясь главой совета директоров и крупнейшим акционером группы «Аллтек», покончил с собой. Ему было 52 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU