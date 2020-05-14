2020-05-14T15:51:18+03:00
Общество

Покончивший с собой миллиардер успел оплатить ремонт в барнаульской гимназии

Дмитрий Босов окончил гимназию в 1985 году
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Покончивший с собой миллиардер успел оплатить ремонт в барнаульской гимназии Фото: Алтайский спортПокончивший с собой миллиардер успел оплатить ремонт в барнаульской гимназии Фото: Алтайский спорт
Изменить размер текста:

Уроженец Барнаула, известный миллиардер Дмитрий Босов незадолго до своей смерти успел оплатить ремонт в городской гимназии №45. Напомним, мужчина, предположительно, покончил с собой в начале мая.

Ранее в гимназии был один зал, из-за чего полноценные уроки физкультуры было невозможно проводить, поэтому в заведении переоборудовали под зал слесарскую мастерскую. Как сообщает «Алтайский спорт», на деньги миллиардера, 3,7 млн рублей, был проведен ремонт спортзала и куплено спортивное оборудование. В начале мая работы были окончены, а оборудование (тренажёры, маты, баскетбольные щиты, легкоатлетические барьеры, мячи и др.) завезено.

По словам директора гимназии Ольги Гайн, в декабре прошлого года мужчина связался с заведением через своего помощника и предложил оказать помощь.

- Сейчас в полном объёме имеется всё оборудование для занятий лёгкой атлетикой, футболом, волейболом, баскетболом, фитнесом. В 45-й гимназии работают (конечно, не во время карантина!) соответствующие дополнительные секции, функционирует школьный спортивный клуб, - рассказала Ольга Гайн.

Справка КП

Дмитрий Босов окончил гимназию №45 с золотой медалью в 1985 году, потом поступил в МФТИ. 6 мая он, являясь главой совета директоров и крупнейшим акционером группы «Аллтек», покончил с собой. Ему было 52 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рядом с телом миллиардера Дмитрия Босова нашли пистолет «Глок»

Следственный комитет подтвердил смерть известного предпринимателя (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последняя «партия» вахтовиков с Чаяндинского месторождения прибыла на Алтай
На Алтае с больными коронавирусом без симптомов проводят онлайн-консультации
Покончивший с собой миллиардер успел оплатить ремонт в барнаульской гимназии
«АлтайБаскет» остался без главного тренера
Выпускные в школе в Барнауле 2020: будут ли проходить и когда состоятся
Более 100 тысяч невостребованных масок скопилось на складах в Алтайском крае
ВТБ расширяет функционал мобильного приложения Цифра
СГК проведет испытания теплосетей в контуре малых котельных на прочность: график отключения горячей воды
В Барнауле раскрыли убийство 26-летней давности
ЕГЭ и коронавирус в Барнауле: как изменится прием в вузы
Алтайские ветеринары спасли раненую чайку из Омска
Последний звонок в Барнауле 2020: будет ли проходить и когда состоится
ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров
В Барнауле разыскивается 46-летняя женщина, пропавшая 29 февраля
Алтайские почтовики предлагают жителям края застраховать себя от укусов клещей
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 14 мая 2020 года составило 371
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 14 мая 2020 года составило 809
Роспотребнадзор провел рейд по торговым точкам
Бесстрашный мужчина привез в полицию найденные гранаты
Молодой парень избил женщину за неправильные методы воспитания детей
Барнаулец почти год насиловал 11-летнюю падчерицу
ЕГЭ и пандемия COVID-19: как изменится прием в алтайские вузы и что сейчас делать родителям