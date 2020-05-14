2020-05-14T16:12:08+03:00
Общество

На Алтае с больными коронавирусом без симптомов проводят онлайн-консультации

Ранее с пациентами связывались лишь по телефону
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Ранее с пациентами связывались лишь по телефону Фото: Краевой центр медицинской профилактикиРанее с пациентами связывались лишь по телефону Фото: Краевой центр медицинской профилактики
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В алтайском центре дистанционного мониторинга пациентов с коронавирусом, у которых болезнь проходит бессимптомно, проводят теперь телемедицинские консультации. Напомним, такие пациента лечатся дома, а не в ковидных госпиталях.

По словам главврача Краевого центра медицинской профилактики Татьяны Репкиной, с помощью онлайн-консультаций можно пообщаться с пациентом и выяснить его состояние здоровья на основании жалоб, принять решение о выборе другого лечения или, при необходимости, назначить очный осмотр врача. Кстати, раньше с бессимптомными больными связывались лишь по телефону.

- Телемедицинские консультации обеспечивают ежедневный мониторинг состояния пациента, позволяют оценить его приверженность терапии и необходимости соблюдать самоизоляцию. Цифровые технологии становятся реальностью, и телемедицинские консультации должны занять свое место, не заменяя, а дополняя существующие методы взаимодействия пациентов и медицинских работников, - отметила Татьяна Репкина.

Дистанционные приемы проводятся с помощью сервиса online-visit.ru, на который пациент заходит через Госуслуги. Консультации бесплатны.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, если пациенту становится хуже, то ему предлагают госпитализацию. На 10-ый и 12-ый день у больных берут тест на коронавирус.

- На сегодняшний день под наблюдением находится 83 пациента. Большая часть заболевших сознательно относится к соблюдению режима самоизоляции. Но есть, к сожалению, нарушители режима, информацию о них мы передаем в Главное управление МВД России по Алтайскому краю, - добавил главврач.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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