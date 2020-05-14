«АлтайБаскет» остался без главного тренера

14 Май 2020 2020-05-14T15:05:40+03:00

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Барнаульская команда «АлтайБаскет» расторгла контракт с главным тренером Борисом Соколовским.

Пресс-служба баскетбольного клуба в четверг, 14 мая, распространила информацию о прекращении сотрудничества с Борисом Соколовским. Его привел в команду еще предыдущий директор Павел Тулин. Это произошло в сезоне 2018-2019 годов. Соглашение подписывалось на срок в пять лет, однако этот год стал для него последним.

По некоторой информации, камнем преткновения стал размер зарплаты. По второй версии, новый директор Виталий Мантлер не сошелся со специалистом во взглядах на будущее команды.

- Сотрудничать с таким именитым тренером - большая редкость, и мы ценим каждую деталь проделанной работы! – прокомментировали в клубе уход наставника.

В настоящее время уже ведутся переговоры с кандидатами и возможно до конца месяца руководство определится с потенциальным наставником.

ИСТОЧНИК KP.RU