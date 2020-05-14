Выпускные в школе в Барнауле 2020: будут ли проходить и когда состоятся
В Алтайском крае отменят проведение выпускных в школах в привычном формате. В Минобре края объяснили, что на сегодняшний день нельзя говорить о традиционном праздновании из-за запрета на массовые мероприятия.
– Возможно, они будут проведены в режиме онлайн или в формате флешмобов без большого скопления людей, – сообщили в министерстве.
Отметим, что ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в вузы. Учащимся, которые не планируют учиться на «вышке» оценки могут быть выставлены по итогам года. Сроки проведения экзаменов перенесут с 8 июня на более поздний период. Экзамены пройдут единовременно с соблюдением всех санитарных норм. Кабинеты, в которых школьники будут писать ЕГЭ, продезинфицируют, а число учащихся в аудитории сократят.
ИСТОЧНИК KP.RU