Выпускные в школе в Барнауле 2020: будут ли проходить и когда состоятся

14 Май 2020 2020-05-14T13:50:30+03:00

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В Алтайском крае отменят проведение выпускных в школах в привычном формате. В Минобре края объяснили, что на сегодняшний день нельзя говорить о традиционном праздновании из-за запрета на массовые мероприятия.

– Возможно, они будут проведены в режиме онлайн или в формате флешмобов без большого скопления людей, – сообщили в министерстве.

Отметим, что ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в вузы. Учащимся, которые не планируют учиться на «вышке» оценки могут быть выставлены по итогам года. Сроки проведения экзаменов перенесут с 8 июня на более поздний период. Экзамены пройдут единовременно с соблюдением всех санитарных норм. Кабинеты, в которых школьники будут писать ЕГЭ, продезинфицируют, а число учащихся в аудитории сократят.

ИСТОЧНИК KP.RU