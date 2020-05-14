2020-05-14T13:31:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 100 тысяч невостребованных масок скопилось на складах в Алтайском крае

Люди стали реже покупать маски
Анна СЕМИНА
Поделиться:
За сутки алтайские предприятия могут выпускать 111 тысяч масок, но они уже сокращают производстваЗа сутки алтайские предприятия могут выпускать 111 тысяч масок, но они уже сокращают производстваФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

По информации управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры на складах различных предприятий региона скопилось уже более 100 тысяч невостребованных гигиенических масок.

Несмотря на то, что в эти дни маски продаются не только через аптечные сети, но и в продовольственных и непродовольственных магазинах и торговых сетях, таких как Мария-Ра, Аникс, Ашан, Пятерочка, Ярче, Лента, Новэкс, Бахетле, Метро, Магнит, а также на рынках и ярмарках, в ателье, и т.д., отмечается переизбыток товара.

- Стоимость рулонных масок – от 79,9 руб. за 50 шт. (в пересчете на единицу – 1,6 руб./шт.), тканевых многоразовых – от 30 руб./шт., одноразовых из нетканого материала – от 25,5 руб./шт. В наличии средства индивидуальной защиты и в большинстве аптек региона, - информирует оперативный штаб.

Более подробная информация о местах продажи масок будет известна к концу этой неделе. Ее разместят на сайтах муниципальных образований.

В министерстве промышленности и энергетики региона сообщают, что в крае было произведено 2,2 миллионов масок для предприятий, объектов торговли, логистики, а также для бюджетных учреждений и населения. На производстве задействованы больше сотни предприятий, притом, что до пандемии маски в Алтайском крае не выпускались вовсе.

При этом отмечается снижение спроса на защитные маски, так как во время дефицита одноразовых, жители края были вынуждены приобретать многоразовые и теперь им нет смысла переплачивать и брать новые. Всего же по данным Минпромэнерго, за сутки наши предприятия могут произвести 111 тысяч масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выпускные в школе в Барнауле 2020: будут ли проходить и когда состоятся
Более 100 тысяч невостребованных масок скопилось на складах в Алтайском крае
ВТБ расширяет функционал мобильного приложения Цифра
СГК проведет испытания теплосетей в контуре малых котельных на прочность: график отключения горячей воды
В Барнауле раскрыли убийство 26-летней давности
ЕГЭ и коронавирус в Барнауле: как изменится прием в вузы
Алтайские ветеринары спасли раненую чайку из Омска
Последний звонок в Барнауле 2020: будет ли проходить и когда состоится
ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров
В Барнауле разыскивается 46-летняя женщина, пропавшая 29 февраля
Алтайские почтовики предлагают жителям края застраховать себя от укусов клещей
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 14 мая 2020 года составило 371
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 14 мая 2020 года составило 809
Роспотребнадзор провел рейд по торговым точкам
Бесстрашный мужчина привез в полицию найденные гранаты
Молодой парень избил женщину за неправильные методы воспитания детей
Барнаулец почти год насиловал 11-летнюю падчерицу
ЕГЭ и пандемия COVID-19: как изменится прием в алтайские вузы и что сейчас делать родителям