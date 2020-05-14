СГК проведет испытания теплосетей в контуре малых котельных на прочность: график отключения горячей воды
С 15 мая теплосетевое подразделение СГК в Барнауле приступит к поэтапным гидравлическим испытаниям тепловых сетей, которые относятся к малым котельным города и требуют отключения горячей воды. Такие отключения с середины мая по середину июля коснутся всего 187 зданий.
Кроме опрессовки теплосетей по контурам Барнаульской ТЭЦ-2 с 15 июня по 6 июля и ТЭЦ-3 с 13 июля по 3 августа, гидравлические испытания проходят и на трубопроводах контура малых котельных.
Всего в Барнауле СГК эксплуатирует 34 котельные. На 15 из них плановые ремонты и гидравлические испытания уже идут, но так как они работают только на отопление, то никак не затрагивают потребителей. Остальные котельные, которые подают горячую воду горожанам, будут отключаться согласно утвержденному графику испытаний и ремонтов.
График отключения горячей воды у потребителей:
15 — 24 мая включительно — для 2 школ и автокомплекса по улицам Советская, Отечественная и Аванесова;
18 мая — 1 июня включительно — для 11 многоквартирных и 6 частных домов, школы, медицинского учреждения и нежилого здания по улицам Короленко, Гоголя, М. Горького, Л. Толстого, Чехова и Пушкина;
19 мая — 2 июня включительно — для 6 многоквартирных домов, детского сада и 2 общежитий по Змеиногорскому тракту;
20 мая — 3 июня включительно — для 10 многоквартирных и 2 частных домов, детского сада и нежилого здания по улицам Строительная и Пролетарская;
21 мая — 4 июня включительно — для 9 многоквартирных и 3 частных домов пос. Лесной;
1 — 15 июня включительно — для 45 многоквартирных и 51 частного дома, 2 детских садов, 2 школ и 11 административных и нежилых зданий по улицам Интернациональной, Гоголя и других, а также микрорайона Затон и пос. Центральный;
29 июня — 13 июля включительно — для 8 многоквартирных и 3 частных домов, 2 детских садов, школы и 4 административных зданий по Павловскому тракту, улицам Никитина, Гоголя, Партизанской и других.
Гидравлические испытания являются обязательным этапом подготовки города к следующему отопительному сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан. Энергетики приносят извинения за временные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU