2020-05-14T12:52:53+03:00
Происшествия

В Барнауле раскрыли убийство 26-летней давности

Убийце дали 12 лет строгого режима
Анна СЕМИНА
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Девушек убили ради украшенийДевушек убили ради украшенийФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле спустя 26 лет задержали мужчину, которого обвиняют в двойном убийстве.

Следователи на протяжении долгих лет не могли найти зацепку, которая позволила бы найти виновника в убийстве двух девушек. Не было абсолютно никаких улик и на предполагаемого злоумышленника вышли совершенно случайно.

В сентябре 2019 года стражи правопорядка задержали 59-летнего неоднократно судимого за кражи местного жителя. Его заподозрили в сбыте наркотиков. При обыске у него обнаружили запрещенные вещества.

Во время допроса его знакомых, появилась информация, что мужчина может быть причастен к убийствам, совершенным в далеком 1993 году. Это же подтвердили бывший друг и супруга, а также брат задержанного. Под тяжестью доказательств он во всем признался. По его словам, на дело он пошел из корыстных помыслов.

Согласно материалам дела, в марте 1993 года в овраге недалеко от Власихинского кладбища было обнаружено тело молодой женщины. Спустя еще две недели, в собственной квартире убитой нашли еще одну 23-летнюю девушку. Обе были задушены. Это единственное, что их объединяло на тот момент. Других зацепок не было.

- По данным фактам органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений, двух лиц), - отмечают в СУСКе по Алтайскому краю.

Теперь все детали заняли свои места. Как выяснилось, в те годы предполагаемый убийца работал водителем трамвая. В один из вечеров он познакомился с молодой пассажиркой и после окончания смены позвал ее в дом своего брата. Уже там, рассмотрев ее поближе, он увидел на ней много украшений. В этот момент ему в голову пришел план завладеть украшениями.

Он взял шнур и задушил новую знакомую, а тело сбросил в овраг. Наводку на вторую жертву ему дал друг. Мужчина рассказал, что хорошо знает одну обеспеченную девушку. К ней они пришли в один из апрельских вечеров, под предлогом помощи в возникшей сложной ситуации.

- После того, как друг отлучился из комнаты, осужденный, накинув удавку на шею, задушил хозяйку квартиры. Взяв с собой ценности, мужчины скрылись. Похищенные у жертв вещи и золотые изделия злоумышленник сбыл, а деньгами распорядился по своему усмотрению, - добавляют в Следственном управлении.

Помимо двух убийств, 59-летнего барнаульца осудили и за незаконный сбыт наркотиков. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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