2020-05-14T12:26:44+03:00
Дом. Семья

Алтайские ветеринары спасли раненую чайку из Омска

Теперь о ней заботятся профессионалы
Анна СЕМИНА
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Пострадавшая чайка КрасоткаПострадавшая чайка КрасоткаФото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
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Неравнодушные жители Омска спасли от верной гибели раненую чайку, как могли выходили ее, но чтобы поставить пернатую на лапы, пришлось попросить помощи у алтайских ветеринаров.

Трогательная история произошла год назад. Ее главными действующими лицами стали Оля и Саша - воспитанники омского интерната для инвалидов. Она буквально вырвали из рук пьяного мужчины чайку и решили забрать ее себе.

– Он хотел убить, голову, говорит, сверну ей. А мы спасли, взяли её с собой, в больницу увезли. Из ветеринарной клиники чайку забрали домой, ну а как можно было отпустить ослабленную птицу? Поселили её в мансарде. Вместе со своим воспитателем Викторией давали ей лекарства с ложечки, ставили уколы, прозвали Красоткой, - рассказывают они.

Со временем чайка окрепла, ее попытались выпустить на волю, но птица хромала и не могла толком взлететь, сообщает минприроды Алтайского края. Стало понятно, что простой заботы мало, птице нужна помощь квалифицированная помощь. Бросили клич, и вскоре они вышли на организацию «Ноев ковчег» из Барнаула. Там согласились принять чайку.

Даже удалось найти водителя, который доставил птицу в Алтайский край. Ветеринар Артем Кучер осмотрел Красавицу и после ее определили на постоянное место жительства – на страусиную ферму в пригороде Барнаула. Теперь о ней заботятся, как следует, и она находится в компании своих сородичей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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