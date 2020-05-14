2020-05-14T11:57:43+03:00
Экономика

ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров

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ВТБ увеличит сумму средств, хранящихся на счетах клиентов – пенсионеров. Теперь после оформления начисления пенсионных выплат на счет в банке годовой процент по определенной ставке может быть получен на остаток по своему рублевому счету.

Чтобы получать доход на остаток, клиенту необходимо иметь Мультикарту ВТБ в рамках пакетов услуг «Мультикарта», «Привилегия» или «Прайм+». Пенсионные выплаты могут поступать от Пенсионного фонда России и от негосударственных пенсионных фондов.

«Мы стремимся предложить всем категориям клиентов комплексный подход в финансовом обслуживании с широким набором инструментов. Помимо получения дохода на остаток по счету пенсионеры могут совершенно бесплатно оформить и обслуживать Мультикарту ВТБ и участвовать в программе лояльности, получая до 15% вознаграждения за покупки и обширные возможности трат накопленных вознаграждений на сайте программы», – говорит Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» банка ВТБ.

Процентная ставка не зависит от минимальной суммы остатка и размера трат, а проценты выплачиваются на счет клиента в течение месяца, следующего за отчетным. Максимальная сумма остатка по счету, на которую могут быть начислены проценты, составляет 500 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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