Алтайские почтовики предлагают жителям края застраховать себя от укусов клещей

14 Май 2020 2020-05-14T09:54:40+03:00

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Почта России предлагает жителям Алтайского края обезопасить себя и своих близких от укусов клещей, оформив страховой полис «Антиклещ». Воспользоваться данной услугой можно, как в отделении почтовой связи, так и на дому, получив страховую программу у почтальона. При наступлении страхового случая, клиенты Почты России смогут получить квалифицированную медицинскую помощь при укусе клеща на сумму до 500 тысяч рублей.

Несмотря на то, что сейчас только середина мая, ситуация с активностью клещей в Алтайском крае мало радует жителей региона. Только за первую декаду месяца к медикам обратилось свыше тысячи человек. С начала сезона – около 2300. 7% клещей, снятых с жителей региона, заражены вирусом клещевого энцефалита. Это подтверждено в лабораториях. Среди пострадавших - заболевших пока нет, но это совсем не означает то, что нужно забыть про опасность укусов клещей и ничего не делать.

Страховой полис «Антиклещ» доступен для жителей Алтайского края во всех отделениях Почты России. Также услугу можно получить при очередном визите почтальона, что удобно пенсионерам и жителям небольших сел.

Стоимость программы страхования составляет 390 рублей, а при наступлении страхового случая, квалифицированная медицинская помощь застрахованному лицу будет оказана на общую сумму до 500 тысяч рублей. Сюда входят: первичный прием, обследование, лечение и профилактика клещевого энцефалита и других заболеваний, которые могут передаться через укус клеща человеку.

Договор страховой защиты вступает в силу через семь календарных дней после его приобретения, действует 12 месяцев на всей территории Российской Федерации и не ограничивает количество обращений застрахованного лица до полного исчерпания страховой суммы. Для оформления полиса, клиенту необходимо сообщить: ФИО, дату рождения, а также контактный телефон.

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ИСТОЧНИК KP.RU