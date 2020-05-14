Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 14 мая 2020 года составило 371
По данным оперативного штаба Алтайского края, число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 14 мая 2020 года составило 371 человек.
За минувшие сутки из ковидных госпиталей края было выписано еще 34 пациента. При этом число выявленных зараженных COVID-19 слегка превышает – 39 случаев. Статистика говорит о том, что по состоянию на сегодняшний день в Алтайском крае количество инфицированных составляет 809 человек, а выздоровевших – 371. Из них 333 – это взрослые и 38 – дети.
- Из 200 заболевших шахтеров Корбалихинского рудника, на сегодня выписаны 124, продолжают лечение – 76, - сообщают в оперштабе.
На сегодняшний день на коронавирус в регионе обследовано 48436 человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции остаются 5755 человек (в том числе семь иностранных граждан), снято с контроля 11893 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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