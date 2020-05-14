2020-05-14T08:41:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 14 мая 2020 года составило 809

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 14 мая 2020 года
Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае коронавирусом заразились 809 человекВ Алтайском крае коронавирусом заразились 809 человекФото: Олег УКЛАДОВ
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По информации оперативного штаба Алтайского края, число заболевших коронавирусом в Барнауле на 14 мая 2020 года увеличилось за последние сутки на 39 человек и составило 809.

При этом, число заболевших и выздоровевших, практически сравнялось – из больниц за последние сутки было выписано 34 пациента. Таким образом, количество полностью излечившихся составило 371 человек (333 взрослых и 38 детей).

Что касается вновь выявленных, то основная масса приходится на Барнаул - 20 человек. Остальные инфицированные зарегистрированы в Бурлинском районе – 5, Павловском районе – 4, Рубцовске – 3, Новоалтайске – 2, Табунском районе – 2, в Косихинском, Краснощековском и Тюменцевском районах – по одному.

- Из общего числа заболевших 73 случая – завозные, в том числе два – из-за рубежа; 590 случаев – по контакту с заболевшими. 106 случаев – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 153 – у заболевших ОРВИ, в 550 случаях – бессимптомное течение, - сообщают в оперативном штабе.

Специалистами управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю продолжают определять круг контактных лиц. В очагах проходит заключительная дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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