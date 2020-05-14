2020-05-14T08:25:44+03:00
Общество

Роспотребнадзор провел рейд по торговым точкам

Нарушений в них не выявили
Анна СЕМИНА
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Комиссия проверила более десяти торговых точекКомиссия проверила более десяти торговых точекФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Специалисты алтайского управления Роспотребнадзора и Власихинской сельской администрации провели рейд по торговым точкам, продающим продукты питания.

В частности проверялось соблюдение сотрудниками санитарных норм, установленных в рамках предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

- В администрации Индустриального района отмечают, что организации были заранее ознакомлены с необходимостью регулярного проведения санитарно-профилактических мероприятий, а также с порядком работы в период пандемии, - отмечают в мэрии.

В общей сложности ревизии подверглись более десяти торговых точек. Нарушений в них не выявили. Проверка показала, что у сотрудников есть маски, а помещения обрабатываются в соответствии с графиком, при этом используются дезинфицирующие средства.

- Посетителям магазинов предлагается воспользоваться специальными средствами для дезинфекции рук, а на входе есть объявления о необходимости соблюдения дистанции и обязательном использовании средств индивидуальной защиты, - также добавляет источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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