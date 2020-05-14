Бесстрашный мужчина привез в полицию найденные гранаты

14 Май 2020 2020-05-14T08:00:57+03:00

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Житель Горно-Алтайска нашел две гранаты и отвез их на экспертизу в полицию.

В дежурную часть Отдела МВД России по г. Горно-Алтайску обратился местный житель, который рассказал, что буквально в полутора километрах от поселка Алферово, обнаружил два металлических предмета, которые напоминают ему гранаты. Как законопослушный человек он решил сдать находку в полицию, но при этом не вызвал сотрудников правоохранительных органов, а решил сам отвезти боеприпасы.

- На место, где происходила передача боеприпасов, выехали экстренные службы. Прилегающая территория была оцеплена, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Республике Алтай.

Взрывотехник осмотрел находку и дал заключение, что это ручные боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, ориентировочно изготовленные в 80-х годах прошлого века. Так как запалы были отсоединены, гранаты не представляли опасности.

В настоящее время боеприпасы направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU