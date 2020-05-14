Барнаулец почти год насиловал 11-летнюю падчерицу

14 Май 2020 2020-05-14T06:31:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле состоялся суд над 34-летним мужчиной, которого обвинили в изнасиловании 11-летней девочки.

Следствие и суд установили, что осужденный проживал в квартире своей сожительницы и ее 11-летней дочери. При этом у мужчины была какая-то необъяснимая тяга к девочке. В период с декабря 2017 по сентябрь 2018 года он выбирал удобное время, когда дома нет его возлюбленной, и насиловал девочку. Чтобы она никому не проговорилась, он угрожал убить ее мать, если это станет кому-то известно.

Когда чудовищное преступление вскрылось, по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Следователи собрали достаточную доказательную базу для вынесения вердикта.

- Суд принял их во внимание и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU