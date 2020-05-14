ЕГЭ и пандемия COVID-19: как изменится прием в вузы и что сейчас делать родителям

14 Май 2020 2020-05-14T06:22:42+03:00

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Минпросвещения России объявило о повторном переносе сроков выпускных экзаменов для школьников. Ранее старт тестирования уже сдвигали на 8 июня. Уже понятно, что итоговые испытания перенесут на еще более поздний срок.

Когда стартует ЕГЭ?

- Окончательные даты будут озвучены в ближайшее время, - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк.

Министр просвещения добавил, что в 2020 году проходить итоговое тестирование будут не все школьники. Особое внимание уделят соблюдению мер предосторожности.

- Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: помещения будут дезинфицироваться, а число учащихся в аудитории будет уменьшено, - заявил Сергей Кравцов.

Каким образом получат аттестат выпускники, которые решат отказаться от ЕГЭ?

Для тех выпускников 11-х классов, кто не планирует поступать в вузы, экзамены отменяются, включая обязательные русский язык и математику. А итоговые баллы в аттестат выставят на основе годовых оценок.

Что ждет девятиклассников?

Для них полностью отменили экзамены в 2020 году, оценки в аттестат выставят на основе годовых отметок.

Многие родители относятся к ОГЭ как репетиции перед ЕГЭ. У них возникает вопрос - не проведут ли для нынешних девятиклассников ОГЭ в следующем году, чтобы школьники могли потренироваться для сдачи ЕГЭ?

Нет, ОГЭ это все же не тренировка единого госэкзамена, а самостоятельная итоговая аттестация. Она нужна, в первую очередь, тем, кто не пойдет учиться в десятый класс. Именно поэтому «тренировочного» переноса ОГЭ на следующий год не будет. Однако десятиклассники, как и остальные школьники, напишут в начале учебного года Всероссийские проверочные работы (ВПР). Благодаря этому учителя смогут оценить пробелы в знаниях и скорректировать программы.

А если школьник откажется от ЕГЭ, а в пойти в вуз решит в следующем году?

Если кто-то из нынешних выпускников 11 класса откажется от сдачи итогового тестирования, а через несколько лет решит поступить в вуз, то у него будет возможность зарегистрироваться и сдать экзамен вместе с выпускниками текущего года. Уже сейчас такой порядок действует для тех, кто оказался без результатов ЕГЭ, но поступает в российский вуз. Кстати, те кто планировал именно так сдавать ЕГЭ в этом году, могут сдавать его, как и собирались – в те даты, которые будут названы в ближайшее время.

Будет ли возможность поменять предметы по выбору, раз впереди есть время на подготовку?

Нет, поменять предметы по выбору нельзя. Задания для разных вариантов готовятся заранее, как и весь организационный процесс. Тем, кто планирует поступление в вузы, стоит усердно готовиться и не надеяться на поблажки.

А что изменится для медалистов?

Изменение правил коснуться и таких учеников. Аттестат с отличием получат те выпускники, кто не просто получил пятерки за год, но и оба полугодия закрыл на “отлично". Детальные правила для них еще уточняются. Министерство высшего образования и науки сейчас вносит коррективы правила приемной кампании в вузах.

Как изменится прием в вузы?

Министерство высшего образования, очевидно, будет корректировать приемную компанию – хотя бы в части сроков. Однако более детальные решения появятся в ближайшее время. В настоящее время известна следующая позиция Минобра:

- Для университетов принципиально важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ и начать год в сентябре, - сообщил министр высшего образования и науки Валерий Фальков. - Мы понимаем сложившуюся ситуацию, в которой оказались многие российские семьи, особенно те семьи, где дети заканчивают школы и планируют поступать в высшие учебные заведения в этом году. В текущей ситуации Минобрнауки России считает наиболее оптимальным решением рекомендовать вузам определить на следующий учебный год стоимость обучения не выше уровня 2019/20 учебного года.

Ассоциация ведущих вузов страны «Глобальные университеты» (в нее входят Высшая школа экономики, Московский физико-технический институт, Российский университет дружбы народов и другие) и Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), которые и предложили некоторое время назад министерству Просвещения провести ЕГЭ только для тех, кто собирается продолжить образование, рассказали о том, как им видится прием в университеты и институты в сложившихся условиях.

Представители ассоциации предложили отложить приемную кампанию до 15 августа и перевести прием документов и зачисление в дистанционный формат. Творческий конкурс при приеме на некоторые специальности и собственные экзамены университетов также рекомендовано перенести в онлайн-режим. Вузы при этом смогут сами установить начало учебного года, и, по предварительным оценкам, смогут сделать это не позднее 10 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU