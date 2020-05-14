Очередная дезинфекция улиц прошла в Барнауле минувшей ночью

14 Май 2020 2020-05-14T05:32:00+03:00

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В ночь с 13 на 14 мая в Барнауле прошла очередная дезинфекция улиц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работа были проведены на улицах Ленинградская, Панфиловцев, Сиреневая, Гридасова, А. Петрова, Г. Исакова, малая Малахова, Покровская, 2-ой Западная, Солнечная Поляна, Шукшина, Кавалерийская, В.Кащеевой, Монтажников, бульваре Медиков, проезде Северный Власихинский, проспекте Космонавтов, бульваре 9 Января и др. До этого были обработаны еще порядка 30 улиц краевой столицы.

Напомним, проводить регулярную обработку улиц рекомендовало краевое управление Роспотребнадзора, чтобы снизить угрозу распространения коронавирусной инфекции. Территории обрабатывают специальным хлосодержащим раствором, который, как неоднократно повторялось, не несет вреда здоровью человека.

К слову, сейчас в крае подтверждено 770 случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU