2020-05-14T06:15:24+03:00
Общество

Пенсионный фонд попросил не приходить «без крайней необходимости» после "штурма" отделений

Ранее родители массово направились за президентскими выплатами на детей до 15 лет
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Ранее родители массово направились за президентскими выплатами на детей до 15 летРанее родители массово направились за президентскими выплатами на детей до 15 летФото: Олег УКЛАДОВ
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Отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю обратилось к жителям края после того, как у отделений стали наблюдаться невероятные очереди. Причиной тому стали выплаты на детей до 15 лет, которые ввел президент Владимир Путин 11 мая.

- Наблюдаемый ажиотаж по поводу выплат по линии ПФР семьям с детьми ставит под угрозу здоровье посетителей клиентских служб ПФР в регионе. Заявление на выплату можно оформить только на Едином портале госуслуг (ЕПГУ). Да, всем известно, что в первые дни возможности подачи заявления наблюдалась некорректная работа сайта ЕПГУ из-за повышенной активности пользователей портала, что вполне логично - только в Алтайском крае на эту выплату претендует порядка полумиллиона человек, - отметили в отделении.

К слову, еще в начале введения режима самоизоляции в ПФР сообщалось о том, что большинство услуг можно оформить дистанционное, а приходить в отделение нужно лишь по предварительной записи.

- Положенные выплаты получат все без исключения, а заявление можно подать вплоть до 1 октября текущего года, - добавили в фонде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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