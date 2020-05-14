2020-05-14T04:37:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Часть ограничений в Алтайском крае могут снять до конца недели

Этот момент обсуждался на заседании регионального Оперштаба
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Ограничения, которые планируют снять, относятся к «работе хозяйствующих субъектов»Ограничения, которые планируют снять, относятся к «работе хозяйствующих субъектов»Фото: Олег УКЛАДОВ
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Вчера, 13 мая, в алтайском правительстве прошло заседание Оперативного штаба по коронавирусу, на котором было решение снять часть ограничений на территории региона. Соответствующий приказ будет подписан до конца недели.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, ограничения, которые планируют снять, относятся к «работе хозяйствующих субъектов».

На заседании выступил министр здравоохранения края Дмитрий Попов. По его словам, из общего числа зараженных уже 341 человек полностью вылечился. Всего в Алтайском крае заражение подтвердили у 770 жителей, которые проживают в 38 муниципальных образованиях. Лидерами по числу заболевших стали Барнаул (31%) и Корбалихинский рудник в Змеиногорском районе (26%).

Также глава министерства рассказал о защите медработников при работе с инфицированными пациентами.

- Запас специальных комплектов постепенно наращивается, в настоящее время в наличии имеется более 33 тысяч комплектов. Сегодня в рамках заключенных контрактов начались новые поставки средств защиты медицинских работников. Ежедневный расход средств индивидуальной защиты всеми ковидными госпиталями Алтайского края составляет 1054 комплекта, - отметили в правительстве.

Лекарств больницах тоже предостаточно. Сейчас их хватает для лечения более 5 тыс. пациентов с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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