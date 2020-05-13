В Барнаул прилетела вторая группа вахтовиков Чаяндинского месторождения

13 Май 2020 2020-05-13T16:21:59+03:00

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В среду вечером, 13 мая, в Барнауле приземлился самолет со второй группой вахтовиков Чаяндинского месторождения.

Сегодня на Алтай вернулись 37 вахтовиков. Ранее, 10 мая, в Барнаул прилетела первая сотня работников. Все они являются жителями нашего региона, но после вспышки коронавирусной инфекции на месторождении российский Роспотребнадзор принял решение распустить сотрудников.

По данным оперативного штаба Алтайского края, новая группа вахтовиков также сдавала тест на коронавирус и у всех он показал отрицательный результат. Однако, несмотря на то, что все здоровы, им все же придется провести дополнительное обследование.

- В аэропорту прибывающих встречают специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и министерства социальной защиты, которые занимаются организацией размещения вахтовиков в обсерваторе. Доставка до места размещения осуществляется автобусами с соблюдением всех противоэпидемиологических мер, - сообщает оперштаб.

Напомним, в общей сложности на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении работает 269 жителей Алтайского края. Планируется, что оставшиеся жители края вернутся домой до конца этой недели.

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Их стали вывозить по решению Роспотребнадзора России. По данным ведомства, у рабочих отрицательный тест на коронавирус (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU