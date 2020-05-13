Скандал в сфере госзакупок разворачивается на Алтае

13 Май 2020 2020-05-13T14:22:28+03:00

Только за последний год предприятие «Алтайторгтехника» получила около 60 госзаказов на поставку оборудования Фото: Анна СЕМИНА

Изменить размер текста: A A

Серьезный скандал назревает в Алтайском крае в сфере госзакупок. Он касается торгов, проводимых по поставкам пищевого оборудования в бюджетные организации.

Как сообщает ИА «Банкфакс», замешанной в скандале оказалась барнаульская организация ООО «Алтайторгтехника». По данным издания, только за последние год фирма получила не менее 60 госконтрактов и, по большому счету, стала монополистом в этой сфере.

- Согласно аукционной документации, размещенной на Ростендере и Госзакупках, компания зачастую является единственным участником торгов, а если у нее и имеются конкуренты, власти региона отдают предпочтение именно «Алтайторгтехнике», - пишет издание.

По его информации, некоторые фирмы попросту не могут участвовать в торгах, так как чисто технически их документация не проходит, не исключено, что конкурс вручную настроен под конкретную организацию.

Инсайдеры поясняют, что сталкивались с ситуацией, когда в техническом задании указаны конкретные параметры оборудования и они якобы далеки от стандартных проектных решений. Поэтому организациям потребуется время, чтобы их изготовить, а контрактом время ограничено. В итоге готовой выполнить заказ оказывается именно «Алтайторгтехника». Не исключено, что компания может попросту заранее получать информацию о торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU