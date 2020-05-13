В Барнауле начали выдавать путевки в детские сады
Со вторника, 12 мая, в Барнауле начали выдавать путевки в детские сады.
Узнать итоги приемной кампании и укомплектования групп можно на сайте комитета по образованию. Путевку следует забрать непосредственно в учреждении, куда по распределению попал ребенок. Сделать это следует не позднее 30 июня.
- В ближайшие пять рабочих дней после комплектования сотрудники МДОО, куда будет распределен ребенок, оповестят родителей (законных представителей) о порядке получения путевки, согласуют дату и время обращения. В комитете по образованию путевки выдаваться не будут, - отмечают в комитете.
Дополнительную информацию, а также рекомендации по решению возникших проблем можно без личного присутствия, позвонив по телефону:
Начальник отдела дошкольного образования - 56 90 09
Специалист, курирующий Железнодорожный район - 56 90 10
Специалист, курирующий Индустриальный район - 56 90 05, 56 90 13
Специалист, курирующий Ленинский район - 56 90 06
Специалист, курирующий Октябрьский район - 56 90 12
Специалист, курирующий Центральный район - 56 90 08
ИСТОЧНИК KP.RU