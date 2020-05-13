13 Май 2020 2020-05-13T13:33:18+03:00

Путевки можно забрать с 12 мая по 30 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

Получить их можно до 30 июня

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Со вторника, 12 мая, в Барнауле начали выдавать путевки в детские сады.

Узнать итоги приемной кампании и укомплектования групп можно на сайте комитета по образованию. Путевку следует забрать непосредственно в учреждении, куда по распределению попал ребенок. Сделать это следует не позднее 30 июня.

- В ближайшие пять рабочих дней после комплектования сотрудники МДОО, куда будет распределен ребенок, оповестят родителей (законных представителей) о порядке получения путевки, согласуют дату и время обращения. В комитете по образованию путевки выдаваться не будут, - отмечают в комитете.

Дополнительную информацию, а также рекомендации по решению возникших проблем можно без личного присутствия, позвонив по телефону:

Начальник отдела дошкольного образования - 56 90 09

Специалист, курирующий Железнодорожный район - 56 90 10

Специалист, курирующий Индустриальный район - 56 90 05, 56 90 13

Специалист, курирующий Ленинский район - 56 90 06

Специалист, курирующий Октябрьский район - 56 90 12

Специалист, курирующий Центральный район - 56 90 08

ИСТОЧНИК KP.RU