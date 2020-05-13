Детские сады Алтайского края продолжат работать в сокращенном режиме

13 Май 2020 2020-05-13T12:42:19+03:00

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Детские сады Алтайского края до конца мая будут работать в сокращенном дежурном режиме.

Дежурные группы могут посещать дети, чьи родители должны посещать работу, так как их предприятия обеспечивают непрерывное функционирование систем жизнеосуществления. Не исключено, что количество этих групп будет увеличиваться.

- Детские сады не открываются, по-прежнему будут работать только дежурные группы. Поскольку открывается ряд предприятий, и родители выйдут на работу, возможно увеличение в ближайшее время количества групп, но алгоритм посещения ребенком детсада остается прежний. Дежурные группы принимают только тех, чьи родители обязаны работать. Необходимо взять справку с места работы о том, что предприятие открыто и родитель вышел на работу, принести в детский сад и ребенок пойдет в дежурную группу. Сейчас работает 657 групп, это 12,5% от общего количества, - говорит начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Наталья Полосина.

Дополнительную информацию или консультацию можно получить по телефону «горячей» линии: 8 (3852) 206-444.

ИСТОЧНИК KP.RU