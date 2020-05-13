Роспотребнадзор нашел нарушения в корпусах и общежитиях АлтГУ

13 Май 2020 2020-05-13T12:12:54+03:00

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Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели проверку в корпусах и общежитиях Алтайского государственного университета и выявили множественные нарушения.

Проверка завершилась в марте, еще до введения ограничительных мероприятий. Информация об этом опубликована в системе «СПАРК-Интерфакс», сообщает ИА «Банкфакс». Из нее следует, что основная масса претензий к пищеблокам.

В частности в отчете говорится, что в них плохое освещение, нарушен уровень влажности и температурный режим, местами отвалилась плитка, на стенах имеются трещины, в том числе на одном из складов для хранения сыпучих продуктов. Где-то нет вытяжек, а в моечной отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды. Помимо этого требуется косметический ремонт помещений.

Также есть претензии к некоторым сотрудникам. В частности у них отсутствуют необходимые прививки.

Что касается учебных корпусов, что претензия была только одна: в аудитории № 3 корпуса «Д» на улице Димитрова, 66 аэроионный состав воздуха оказался в шесть раз ниже нормы. Но есть недочеты в четырех общежитиях: где-то по стенам поползли трещины, где-то нарушена целостность пола и потолка, облупилась краска, уборка производится плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU