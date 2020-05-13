2020-05-13T12:12:54+03:00
Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения в корпусах и общежитиях АлтГУ

Больше всего претензий к пищеблокам
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Нарушения также выявили в корпусах и общежитияхНарушения также выявили в корпусах и общежитияхФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели проверку в корпусах и общежитиях Алтайского государственного университета и выявили множественные нарушения.

Проверка завершилась в марте, еще до введения ограничительных мероприятий. Информация об этом опубликована в системе «СПАРК-Интерфакс», сообщает ИА «Банкфакс». Из нее следует, что основная масса претензий к пищеблокам.

В частности в отчете говорится, что в них плохое освещение, нарушен уровень влажности и температурный режим, местами отвалилась плитка, на стенах имеются трещины, в том числе на одном из складов для хранения сыпучих продуктов. Где-то нет вытяжек, а в моечной отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды. Помимо этого требуется косметический ремонт помещений.

Также есть претензии к некоторым сотрудникам. В частности у них отсутствуют необходимые прививки.

Что касается учебных корпусов, что претензия была только одна: в аудитории № 3 корпуса «Д» на улице Димитрова, 66 аэроионный состав воздуха оказался в шесть раз ниже нормы. Но есть недочеты в четырех общежитиях: где-то по стенам поползли трещины, где-то нарушена целостность пола и потолка, облупилась краска, уборка производится плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле начали выдавать путевки в детские сады
Детские сады Алтайского края продолжат работать в сокращенном режиме
Роспотребнадзор нашел нарушения в корпусах и общежитиях АлтГУ
СГК Барнаул теперь есть в Telegram – узнай первым об отключениях воды и ремонтах теплосетей
Собчак назвала Барнаул ужасным городом
Выпускников АлтГТУ ждут строительные организации Алтайского края
Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» помогают пострадавшим при пожаре
20-летний парень украл у сироты деньги и перевел их в букмекерскую контору
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 13 мая 2020 года составило 337
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 13 мая 2020 года составило 770
«Покупатель» садового участка обманул доверчивого барнаульца
Барнаульский зоопарк продает билеты «на будущее»
В Барнауле продезинфицируют 171 улицу
На Алтае мужчина случайно убил человека, стреляя по банкам