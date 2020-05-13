Собчак назвала Барнаул ужасным городом

13 Май 2020 2020-05-13T11:39:18+03:00

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Телеведущая и светская львица Ксения Собчак в прямом эфире в Instagram на странице блогера Лешки Мюцентендлера назвала Барнаул ужасным городом.

Причем она поместила его на первое место в рейтинге «ужасности», но выбор свой никак не объяснила, пишет ИА «Толк». Впрочем, сам блогер Мюцентендлер согласился с ней. Некоторое время назад он сделал целый выпуск про Барнаул, в котором рассказал о его минусах. Сам парень родом отсюда, но уже несколько лет живет в Питере, а о своей малой родине отзывается исключительно в негативном ключе.

Второе место в рейтинге самых ужасных городов России занял город-герой Волгоград. Он не угодил Собчак своей тяжелой энергетикой. А «бронза» у Касимова – там телеведущая недавно проводила съемку.

- Собчак подметила, что Москва и другие города России – это два разных мира, и стоит отъехать от столицы на 100-200 километров, начинается «ад», - добавляет источник.

ИСТОЧНИК KP.RU