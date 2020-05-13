2020-05-13T09:28:02+03:00
Общество

Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» помогают пострадавшим при пожаре

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Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» помогают пострадавшим при пожареАлтай-Кокс и фонд «Милосердие» помогают пострадавшим при пожареФото: из архива компании
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Алтай-Кокс (входит в компанию НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» оказывают помощь жителям села Боровлянка Алтайского края, которые пострадали при пожаре. Социальный партнер компании НЛМК выделил средства на приобретение мебели и бытовой техники для трех семей, передал продуктовые наборы. При содействии администрации Заринского района товары передают жителям села.

Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» помогают пострадавшим при пожаре Фото: из архива компании

Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» помогают пострадавшим при пожареФото: из архива компании

Для семей приобрели холодильники, стиральные машины, электроплиты, кровати, шкафы и постельные принадлежности.

«Мы не смогли остаться равнодушными, когда к нам обратились за помощью, - поясняет Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. - Социальный партнер НЛМК с готовностью поддержал жителей. Семьи с детьми, пенсионеры остались без самого необходимого. Важно не оставить людей наедине с бедой в такое непростое время».

Ранее благотворительный фонд «Милосердие» оказал благотворительную помощь Заринской городской больнице – выделил более 1 млн. рублей на приобретение медицинских масок, как средств защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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