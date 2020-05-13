13 Май 2020 2020-05-13T08:45:14+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 13 мая 2020 года

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Оперативный штаб Алтайского края сообщает о новых случаях исцеления от COVID-19. По данным источника, число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 13 мая 2020 года составило 337 человек.

Всего же в крае заразились новой коронавирусной инфекцией 770 человек, в том числе 95 детей. За минувшие сутки домой были выписаны 54 человека. В то же время их места в больницах заняли 43 пациента. Пока что динамика положительная – число выздоровевших превышает число госпитализированных. Тем не менее, работа продолжается по всем направлениям: специалисты регионального Роспотребнадзора продолжают устанавливать круг контактных лиц, ведется наблюдение за находящимися на самоизоляции граждан. В настоящее время на контроле находится 6215 человек (в том числе 7 иностранных граждан), снято с меднаблюдения - 10653.

- В обсерваторе на базе ЗАО «Санаторий «Сосновый бор» на сегодняшний день размещено 13 человек, прибывших авиарейсами и ж/д транспортом из Москвы и из-за рубежа, а также 100 человек прибывших с вахты из Якутии. Все они являются жителями края, - сообщает оперативный штаб.

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ИСТОЧНИК KP.RU