2020-05-13T07:05:40+03:00
Происшествия

«Покупатель» садового участка обманул доверчивого барнаульца

Мужчина перевел ему 19 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Деньги у барнаульца сняли со счетаДеньги у барнаульца сняли со счетаФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

В полицию Барнаула обратился 51-летний житель краевой столицы, который рассказал, что стал жертвой мошенников и лишился денег, хотя намеревался сам получить их после продажи дачи.

Мужчина пришел за помощью в отдел полиции по Индустриальному району. Он рассказал, что разместил в интернете объявления о продаже садового участка.

- Через некоторое время ему позвонил неизвестный и предложил перевести задаток, но для получения денег необходимо было пройти к банкомату и произвести некоторые манипуляции, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Мужчина так и сделал. Под диктовку собеседника произвел некоторые действия, после чего с его счета были списаны 19 тысяч рублей. Сразу после этого «покупатель» перестал выходить на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20-летний парень украл у сироты деньги и перевел их в букмекерскую контору
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 13 мая 2020 года составило 337
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 13 мая 2020 года составило 770
«Покупатель» садового участка обманул доверчивого барнаульца
Барнаульский зоопарк продает билеты «на будущее»
В Барнауле продезинфицируют 171 улицу
На Алтае мужчина случайно убил человека, стреляя по банкам
Депутаты проверяют качество дезинфекции подъездов в Барнауле
В Алтайском крае все семьи с детьми до трех лет получат по пять тысяч рублей
В барнаульском аэропорту ремонтируют взлетную полосу
ВТБ запускает дистанционное оформление пакета «Привилегия»
Многодетным семьям в Алтайском крае раздадут маски
Вахтовик из Алтайского края подозревается в убийстве коллеги на Камчатке
Алтайским пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты
На Алтае без вести пропал 37-летний мужчина
В Барнауле полицейские устроили погоню за иномаркой
Мужчина приехал поздравить дочь с днем рождения и избил ее мать поленом
В Барнауле осудили украинца за распространение синтетических наркотиков
На месте недавно посаженных елей в Барнауле нашли кости
В Бийске с молотка продают бомбоубежище
Глава комитета по строительству Барнаула уволился из администрации
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 12 мая 2020 года составило 283
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 12 мая 2020 года составило 727
АлтГТУ приглашает абитуриентов на виртуальный День открытых дверей
Житель Алтайского края искал подработку и лишился почти полмиллиона рублей
ВТБ заключил соглашения по программе кредитования на зарплату сотрудникам на сумму более 140 млн рублей
На переулке Ядринцева в Барнауле начали капитальный ремонт дороги