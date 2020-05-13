«Покупатель» садового участка обманул доверчивого барнаульца

13 Май 2020 2020-05-13T07:05:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Барнаула обратился 51-летний житель краевой столицы, который рассказал, что стал жертвой мошенников и лишился денег, хотя намеревался сам получить их после продажи дачи.

Мужчина пришел за помощью в отдел полиции по Индустриальному району. Он рассказал, что разместил в интернете объявления о продаже садового участка.

- Через некоторое время ему позвонил неизвестный и предложил перевести задаток, но для получения денег необходимо было пройти к банкомату и произвести некоторые манипуляции, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Мужчина так и сделал. Под диктовку собеседника произвел некоторые действия, после чего с его счета были списаны 19 тысяч рублей. Сразу после этого «покупатель» перестал выходить на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

ИСТОЧНИК KP.RU