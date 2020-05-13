В Барнауле продезинфицируют 171 улицу

13 Май 2020 2020-05-13T05:17:14+03:00

Жителей города просят не выходить вовремя обработки на улицу и не оставлять машины на дорогах

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Очередной цикл дезинфекции улиц начался в Барнауле. В планах администрации - обработка 171 объекта.

К очередному этапу приступили еще 9 мая. До 12 мая провели обработку 86 улиц, а всего в графике – 171.

Минувшей ночью техника работала на в Индустриальном районе на улицах Балтийской, Взлетной, С. Ускова, Лазурной, Шумакова, Георгиева, 50 лет СССР, Сухэ-Батора, Островского, Новгородской, Энтузиастов, Хлеборобной, Жасминной, Просторной, 280-летия Барнаула, 65 лет Победы и так далее.

- Обработка улиц проводится специальным хлорсодержащим средством, который готовят специалисты ООО «Барнаульский Водоканал» под контролем Центральной аналитической лаборатории предприятия и лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Алтайского края, - отмечают в пресс-центре городской администрации.

Все, что требуется от жителей краевой столицы в этот период – это не выходить из дома во время обработки улиц и по возможности убрать личный транспорт с проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU