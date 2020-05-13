На Алтае мужчина случайно убил человека, стреляя по банкам

13 Май 2020 2020-05-13T05:07:29+03:00

Мужчина стрелял по банкам, но случайно попал в человека Фото: pixabay.com

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В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности: 39-летний мужчина случайно застрелил из ружья своего односельчанина.

Следствие установило, что 7 мая в урочище «Черная Речка» Усть-Коксинского района, пятеро местных жителей перегоняли скот.

- Во время отдыха двое из них занялись стрельбой по банкам, при этом один мужчина, перезаряжая ружье, направил ствол в сторону палатки, где в тот момент были люди, - сообщают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Алтай.

Внезапно произошел выстрел. Пуля прошла сквозь палатку и попала в отдыхающего в ней 47-летнего жителя села Теректа. От полученного ранения он скончался на месте происшествия.

Следователи продолжаю сбор доказательств и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU