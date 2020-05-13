На Алтае мужчина случайно убил человека, стреляя по банкам
В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности: 39-летний мужчина случайно застрелил из ружья своего односельчанина.
Следствие установило, что 7 мая в урочище «Черная Речка» Усть-Коксинского района, пятеро местных жителей перегоняли скот.
- Во время отдыха двое из них занялись стрельбой по банкам, при этом один мужчина, перезаряжая ружье, направил ствол в сторону палатки, где в тот момент были люди, - сообщают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Алтай.
Внезапно произошел выстрел. Пуля прошла сквозь палатку и попала в отдыхающего в ней 47-летнего жителя села Теректа. От полученного ранения он скончался на месте происшествия.
Следователи продолжаю сбор доказательств и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU