Депутаты проверяют качество дезинфекции подъездов в Барнауле
Во вторник, 12 мая, депутаты Барнаульской городской Думы провели проверку качества дезинфекции подъездов по нескольким адресам краевой столицы.
В частности, они посетили дома по ул. Беляева, 15, ул. Чеглецова, 7а, а также ул. Юрина, 299а и ул. Георгия Исакова, 266. По словам Светланы Бочковой, распространение инфекции привело к социальной напряженности. Из-за этого жители стали интересоваться проводятся ли в их домах обработки, какими средствами и как часто. Чтобы ответить на все вопросы, депутаты лично выезжают на места.
- Мы увидели, как проводится обработка подъезда. Посмотрели, какие средства применяются для дезинфекции и как проходит данная процедура. Конечно же, санобработке подвергаются все то, с чем чаще всего соприкасается каждый житель, – перила, почтовые ящики, кнопки лифта, дверные ручки, - говорит Светлана Бочкова.
А вот Дмитрия Ильиных не устроил только один факт. По его мнению, жильцы домов должны быть в курсе графика обработки.
В случае возникновения вопросов следует обратиться в диспетчерские службы районных администраций:
Железнодорожный район – 62-56-95;
Индустриальный район – 47-51-83;
Ленинский район – 54-44-49;
Октябрьский район – 24-74-98;
Центральный район – 63-08-25.
ИСТОЧНИК KP.RU
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