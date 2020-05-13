2020-05-13T04:14:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Депутаты проверяют качество дезинфекции подъездов в Барнауле

Одно из замечаний – жители домов должны знать о графике обработки
Анна СЕМИНА
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Обработка подъездов в БарнаулеОбработка подъездов в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Во вторник, 12 мая, депутаты Барнаульской городской Думы провели проверку качества дезинфекции подъездов по нескольким адресам краевой столицы.

В частности, они посетили дома по ул. Беляева, 15, ул. Чеглецова, 7а, а также ул. Юрина, 299а и ул. Георгия Исакова, 266. По словам Светланы Бочковой, распространение инфекции привело к социальной напряженности. Из-за этого жители стали интересоваться проводятся ли в их домах обработки, какими средствами и как часто. Чтобы ответить на все вопросы, депутаты лично выезжают на места.

- Мы увидели, как проводится обработка подъезда. Посмотрели, какие средства применяются для дезинфекции и как проходит данная процедура. Конечно же, санобработке подвергаются все то, с чем чаще всего соприкасается каждый житель, – перила, почтовые ящики, кнопки лифта, дверные ручки, - говорит Светлана Бочкова.

А вот Дмитрия Ильиных не устроил только один факт. По его мнению, жильцы домов должны быть в курсе графика обработки.

В случае возникновения вопросов следует обратиться в диспетчерские службы районных администраций:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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