В Алтайском крае все семьи с детьми до трех лет получат по пять тысяч рублей

12 Май 2020 2020-05-12T15:05:15+03:00

Средства предоставляются с апреля по июнь на детей до трех лет. Фото: pixabay.com

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В Алтайском крае в связи с указом президента расширили право семей на ежемесячную выплату в пять тысяч рублей. Средства предоставляются с апреля по июнь на детей до трех лет, сообщает пресс-служба регионального правительстваю

Теперь все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года имеют право получить деньги. Таких семей в регионе насчитывается свыше 20 тысяч

Также семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начиная с 1 июня. Средства предоставят на каждого ребенка, достигшего этого возраста с 11 мая по 30 июня 2020 года, независимо от наличия права на материнский капитал. Обратиться за выплатой можно только через портал госуслуг. Заявления принимаются вплоть до 1 октября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU