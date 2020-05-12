Многодетным семьям в Алтайском крае раздадут маски
В Алтайском крае организуют работу по раздаче масок семьям, воспитывающих шестерых и более детей из-за риска распространения коронавирусной инфекции на территории муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
- Также организована выдача материальной помощи многодетным семьям, воспитывающим девятерых и более детей, на приобретение масок, антисептических и дезинфицирующих средств, - сообщают на официальном сайте края.
Всего, по данным регионального Министерства соцзащиты на территории Алтайского края проживает 47 семей с таким количеством детей. Для обеспечения граждан масками активно используются привлеченные благотворительные средства.
Напомним, с 12 мая в крае действует масочный режим. Медицинские маски или респираторы необходимо использовать на остановках, в общественном транспорте и в такси, при посещении торговых предприятий, в аптеках и местах общепита.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Медикам на Алтае доплатят свыше 66 млн рублей
С 8 мая медработники начали получать первые выплаты (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»