2020-05-12T13:27:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Многодетным семьям в Алтайском крае раздадут маски

Меры действуют для семей с шестью и более детьми
Татьяна ГЕЙНРИХ
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С 12 мая в крае действует масочный режим.С 12 мая в крае действует масочный режим.Фото: pixabay.com
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В Алтайском крае организуют работу по раздаче масок семьям, воспитывающих шестерых и более детей из-за риска распространения коронавирусной инфекции на территории муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

- Также организована выдача материальной помощи многодетным семьям, воспитывающим девятерых и более детей, на приобретение масок, антисептических и дезинфицирующих средств, - сообщают на официальном сайте края.

Всего, по данным регионального Министерства соцзащиты на территории Алтайского края проживает 47 семей с таким количеством детей. Для обеспечения граждан масками активно используются привлеченные благотворительные средства.

Напомним, с 12 мая в крае действует масочный режим. Медицинские маски или респираторы необходимо использовать на остановках, в общественном транспорте и в такси, при посещении торговых предприятий, в аптеках и местах общепита.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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