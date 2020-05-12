Алтайским пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты

12 Май 2020 2020-05-12T12:37:46+03:00

В Алтайском крае расходы на возобновление индексации до конца года превысят 3 млн рублей. Фото: pixabay.com

Предположительно 312 человек могут рассчитывать на увеличение средств

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В Алтайском крае с 1 июля пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пенсию с индексацией. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

– На оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приемной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования, поэтому за пенсионеров-опекунов делаются страховые взносы, а выплата пенсии им с учетом индексации возобновляется только после завершения опеки, - поясняют в Отделении Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю.

По предварительным оценкам, 312 приемных родителей-пенсионеров могут рассчитывать на повышение выплат. В Алтайском крае расходы на возобновление индексации до конца года превысят 3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU