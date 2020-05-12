В Барнауле полицейские устроили погоню за иномаркой

12 Май 2020 2020-05-21T04:27:25+03:00

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Жители Барнаула стали очевидцами полицейской погони за машиной – видео появилось в сообществе «Инцидент Барнаул». Как сообщают в краевом ГУ МВД, в полицию поступило сообщение о том, что в садоводстве «Трансмаш» угнали автомобиль «Тойота Карина» белого цвета.

Полицейская погоня. Видео: Инцидент Барнаул.

Автоинспекторы бросились в погоню за водителем. На кадрах видно, как шесть экипажей ДПС преследуют белую Toyota Carina с включенными дворниками. По словам комментаторов, погоня началась на Потоке, а закончилась возле ДК «Сибэнергомаш», где нарушителя заблокировали в гаражах.

За рулем находился мужчина 1998 года рождения. У угонщика не было прав. Водитель автомобиля нарушил сразу три административных статьи. Это отказ от требования пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, невыполнение требования об остановке. Также гражданин подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

ИСТОЧНИК KP.RU